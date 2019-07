Cane corso e i suoi cuccioli segregati in una casa senza acqua, né cibo: 5 sono morti. Video

Erano rinchiusi da tempo in un appartamento senza acqua e senza cibo. Probabilmente per questo motivo la mamma e i suoi tredici cuccioli di cane corso avevano abbaiato per tutta la notte, tanto da attirare l'attenzione di alcuni vicini. Uno di loro ha chiamato la polizia locale che ha trovato una situazione disastrosa con cuccioli morti e animali sfiniti.

L’Unità tutela animali della polizia locale, in accordo con i veterinari dell'Ats Città metropolitana di Milano, ha posto sotto sequestro per maltrattamenti la femmina di cane corso e i suoi cuccioli.