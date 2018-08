Parco Canile di Milano, la storia di Bruno: "Oggi è pronto per essere adottato"

Quando arrivato qui, nel Parco Canile di Milano, non è stato affatto semplice riuscire ad approcciarlo. Alle spalle di Bruno, il Perro de Presa Canario con quella forte corporatura, c'era una storia difficile. Una storia fatta di scarsa cura e attenzione, malattie sottovalutate che avevano reso oltremodo nervoso e irascibile il giovane esemplare. Qualche morso, anche al padrone, che ha così deciso di non tenerlo più.

Se ne son fatti carico i volontari di OIPA e Arcadia Onlus, che da settembre 2017 gestiscono il Parco Canile di Milano. La castrazione, prima, la cura di una brutta malattia alle orecchie, dopo, e, infine, un rapporto di fiducia lento, difficile ma caparbiamente costruito.

Oggi Bruno è un giocherellone, riesce a stare con le persone e con gli altri cani, ha ritrovato la serenità e la voglia di scorazzare che forse per anni aveva perduto. Bruno, oggi, è pronto per essere accolto in una nuova famiglia.