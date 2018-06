Milano, ecco come è cambiato lo skyline in nove anni: il cantiere di Citylife in time-lapse

A NINE YEARS TIMELAPSE from Alberto Fanelli on Vimeo.

Oltre 250mila fotografie scattate una in fila all'altra per nove anni. Il soggetto? Uno e uno solo: CityLife, il quartiere sorto sull'area dove una volta c'era la Fiera di Milano. Il risultato è un video di due minuti e mezzo in cui si vedono i grattacieli spuntare, letteralmente, dal suolo e dirigersi verso il cielo.

Dietro l'obiettivo delle cinque macchine fotografiche c'è l'occhio di Alberto Fanelli, il fotografo ufficiale di CityLife. Il suo lavoro, come quello degli operai, non è ancora finito: terminerà quando l'ultimo grattacielo dell'area — lo Storto — arriverà all'ultimo piano, presumibilmente nel 2020 quando poi entrerà la multinazionale Pwc.