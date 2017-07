M4, un concorso per colorare il cantiere

Sono online da sul sito di M4 (www.metro4milano.it) le 61 “idee in cantiere” che hanno partecipato alla call pubblica per la vestizione partecipata delle cesate della blu, la nuova metropolitana di Milano. I 61 progetti adottano vari linguaggi visivi, pensati per abbellire le porzioni di città con i cantieri: fotografia, scultura, pittura ma anche eco-installazioni. Oltre che visibili online, le “idee” sono esposte alla Triennale di Milano da martedì 11 luglio dalle ore 11 alle ore 20 con ingresso libero. Sarà possibile, previa registrazione, esprimere la propria preferenza per tre progetti. Queste indicazioni andranno a integrare le scelte della giuria e formare così una graduatoria utile a definire i progetti che potranno essere realizzati nel corso del 2017. I progetti esposti in Triennale sono stati presentati da privati cittadini, scuole, associazioni e studi privati che hanno risposto a una call pubblica, studiata dal gruppo di lavoro informale Workshop “Idee in cantiere”, varata dall’Assessorato alla Mobilità del Comune di Milano in collaborazione con M4 spa e gestita da MM Comunicazione.