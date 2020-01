Capodanno cinese 2020, il topo gigante in corso Como

Una statua di topo gigante per celebrare il capodanno cinese a Milano. È l'iniziativa di Cathay Pacific, la compagnia aerea con sede a Hong Kong, che per il secondo anno consecutivo ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una speciale scultura realizzata per l'occasione.

L'opera, che resterà esposta in corso Como fino al 30 gennaio, è stata anche l'occasione per presentare le nuove tariffe speciali dall'Italia dei voli di Cathay Pacific con destinazione Taiwan, Hong Kong, Tahilandia e Giappone. "Questa scultura è il nostro regalo per la città di Milano - ha dichiarato il country manager Justin Cheng -. Auguriamo a tutti i nostri amici milanesi un anno di salute, gioia e prosperità".