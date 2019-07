Passeggero non vuole il biglietto ma la multa: così la capotreno lo convince a pagare. Video

"Voglio la multa". "No, tu mi paghi il biglietto come gli altri passeggeri". È stato più o meno questo il canovaccio di un'animata discussione tra una capotreno e un passeggero che voleva viaggiare 'a scrocco'. La sceneggiata, durata circa tre minuti, ha visto la partecipazione di un secondo cliente Trenord che ha preso le parti della donna in divisa. Finché, finalmente, il passeggero che faceva il 'portoghese' non si è convinto ad acquistare il biglietto.

Teatro della scena - ripresa da un altro viaggiatore - è il treno regionale partito alle 20.13 di giovedì da Malpensa e diretto a Milano Cadorna. La discussione è cominciata all'altezza della stazione di Saronno (Varese), mentre il convoglio era fermo

La capotreno discute con passeggero senza biglietto

"Tu paghi. Ho visto che hai 100 euro nel portafogli", la prima richiesta della capotreno, una giovane donna che sembra sapere perfettamente il fatto suo. Parole alle quali il passeggero, un uomo che sembra non parlare un perfetto italiano, risponde: "No, io prendo la multa". "Cosa io prendo la multa, no: tu mi paghi il biglietto", rilancia lei. "No, io non ne pago biglietto". "Allora, tu da qui non scendi, mi dispiace. Perché tu mi devi pagare il biglietto come pagano gli altri", il botta e risposta tra i due (leggi la notizia).