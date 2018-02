'Sabato nero': antifascisti sul monumento in Cairoli, la polizia li tira giù a forza. Video

La Milano antifascista lo aveva promesso: "No al sabato nero". Per questo motivo la mobilitazione per esprimere dissenso è partita inaspettatamente fin dalle prime ore del mattino. Al grido di "ieri partigiani, oggi antifascisti" - e l'hashtag #noalsabatonero - un gruppo di una trentina di studenti ha fatto un veloce blitz in piazza Cairoli dove durante il pomeriggio si terrà il comizio di Simone Di Stefano, leader del gruppo di estrema destra di Casa Pound (leggi la notizia completa).