Ecco l'inferno di fuoco del deposito di rifiuti: le immagini dei vigili del fuoco

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del deposito di stoccaggio rifiuti Eco-nova della Carluccio Srl di via Senigallia 55, zona Comasina a Milano. Il rogo è divampato, per cause ancora da accertare, nella serata di lunedì 24 luglio e quindici squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. Nel magazzino sono stoccati — stando alle rassicurazioni del titolare — “soltanto” rifiuti in plastica, che hanno causato un’altissima e densissima colonna di fumo nero.

Incendio a Milano: “Finestre chiuse”

In gran parte della città - da Nord al centro - martedì mattina si sente un odore acre nell’aria: da Affori a Comasina, passando per Niguarda, Loreto, Sarpi e Centrale. Proprio per martedì, il comune attende gli esiti delle analisi dell’aria, che diranno la verità su un potenziale inquinamento.