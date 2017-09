Carolina Kostner: "Le Olimpiadi ti segnano per tutta la vita, bisogna viverle profondamente"

La stella italiana del ghiaccio Carolina Kostner ha voluto inviare un personale messaggio di in bocca al lupo a tutti i compagni in vista dei Giochi Invernali che si terranno dal 9 al 25 febbraio prossimo a Pyeongchang, in Corea del Sud: "Le Olimpiadi ti segnano per tutta la vita, bisogna viverle profondamente facendo propri sia i momenti buoni che quelli cattivi".

La campionessa di pattinaggio artistico, che alle Olimpiadi di Sochi del 2014 ha vinto la medaglia di bronzo, si dice orgogliosa di far parte della squadra italiana, convinta che i colori azzurri trionferanno anche in questa occasione.