Milano, restituita alla nipotina la cartolina della bis nonna ritrovata dentro un libro usato

Torna finalmente al suo legittimo proprietario la cartolina ritrovata da una lettrice di MilanoToday in un vecchio libro comprato a un mercatino e scritta nel lontano 1994 da una bis nonna alla sua nipotina. È la storia di Laura, Elena e Stafania, rispettivamente destinataria, mittente e "salvatrice" della cartolina infine restituita.

"Ricordo di averla usata come segnalibro per quel libro - spiega Elena, mamma di Laura e nipote di primo grado della bis nonna Elena, della quale porta appunto il nome - In seguito a un recente trasloco abbiamo dato via alcuni vecchi testi e tra questi è capitato anche quello che aveva tra le pagine la letterina di mia nonna. Quando abbiamo visto la foto sul giornale abbiamo riconosciuto la scrittura, e anche lo stile è tipico di mia nonna Elena, che scriveva sempre lettere molto solenni. Era una donna decisa, aveva vissuto la Grande guerra perché era del 1911, e aveva viaggiato molto".

"Ero a un evento librario a Milano - racconta Stefania, la ragazza che ha ritrovato la cartolina - Tra i libri che ho portato a casa c'era appunto quello con dentro la missiva della signora Elena alla nipotina Laura - Leggerla mi ha commosso e ho deciso che dovevo restituirla, così contattando il giornale e mettendo un post su Facebook sono riuscita a risalire alla destinataria".