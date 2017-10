Cercano di rapire tre bimbi all'oratorio: "Hanno tentato di strapparmi mia figlia"

Hanno cercato di 'rapire' tre bambini all'interno dell'oratorio. Per questo motivo sono stati arrestati due kenioti, fratello e sorella di 38 e 34 anni. A fermarli sono stati i carabinieri della stazione di Carugate, per tentato sequestro di minori. "Sono entrati mentre eravamo in coda per i pop-corn durante l'intervallo del film — ha spiegato la madre di una bambina —. La donna si è avvicinata a mia figlia e ha iniziato a strattonarla dicendole 'Vieni via con me!'. Io l'ho sganciata e lei ha tentato di prendere un altro bambino e portarlo via". Sul caso stanno indagando i carabinieri. Per il momento non sono chiare le motivazioni del gesto.