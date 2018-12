La favolosa casa di Babbo Natale a Melegnano (Milano): ecco lo spettacolare video

Dal 7 dicembre 2018, Sant'Ambrogio, al 6 gennaio 2019, Epifania, la Casa di Babbo Natale torna ad essere visitabile gratuitamente a Melegnano, tutti i giorni dalle 17 alle 22. Le innumerevoli luci, come sempre, si possono ammirare dal marciapiede antistante l'abitazione.

"Nuove disposizioni, altri elfi, lucine in più e qualche nuova chicca, come sempre". Queste le parole con cui viene annunciato il ritorno della casa natalizia da Massimiliano Goglio, artefice del ricchissimo allestimento di luci che ogni anno viene visitato da moltissime persone.

"Ci saranno illuminati la casa, gli alberi, gli abeti e tutti i profili", continua Goglio, che racconta come i preparativi per disporre tutte le luci siano iniziati già lo scorso 25 agosto, "ad aiutarmi c'è, come sempre, mia moglie Annalisa", specifica l'uomo.

La versione melegnanese della dimora di Babbo Natale non è un'iniziativa commerciale o sostenuta da associazioni, ma totalmente privata e a carico del suo ideatore. "Ricordiamo di mettere l'auto non in via dei Platani, ma nelle vie limitrofe, e di non avvicinarsi troppo", ricorda Goglio.

Video di Reporterpercaso