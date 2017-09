Casa Emergency, ecco la nuova sede di Milano

Emergency ha una nuova sede a Milano. La presentazione alla stampa è avvenuta presso Palazzo Marino alla presenza del sindaco Beppe Sala, del presidente dell’organizzazione Rossella Miccio e del fondatore Gino Strada.

I locali di una ex scuola in disuso in via Santa Croce, precedentemente occupata dal centro sociale Zam, sono stati riassegnati dal Comune di Milano con un bando pubblico e trasformati in una struttura moderna aperta anche ai cittadini. Una ristrutturazione di circa 3.500 metri quadrati di superficie durata 14 mesi e che ha permesso il recupero di un bene comune.

Grande soddisfazione espressa da Gino Strada che ha ricordato come la sede sia aperta a tutti, soprattutto agli ultimi, a coloro che hanno difficoltà a sostenere le spese minime di base. E non ha mancato l'occasione per una dura critica alla sanità privata. La nuova Casa Emergency sarà inaugurata il prossimo 15 settembre nei locali di via Santa Croce.