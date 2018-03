Blitz di Casapound in piazza Duomo tra striscioni, slogan e bandiere: "Il vero voto utile è per noi"

Blitz di Casapound in piazza Duomo a Milano a due giorni dalle elezioni. Il candidato presidente Angela De Rosa si è presentato al megafono con diversi militanti tra striscioni e bandiere per ricordare alla piazza e alla città i punti centrali del suo programma.

Un programma che si fonda innanzitutto sulla centralità del popolo italiano con forti e dure critiche al centrodestra e al centrosinistra che non hanno mai fatto nulla, sostiene il movimento, per garantire pieni diritti ai nostri cittadini: "L'unico voto utile è per noi - ha detto Angela De Rosa - visto che sia il centrodestra che il centrosinistra hanno già dimostrato che a loro non interessa il benessere delle imprese italiane, dei nostri lavoratori e del nostro territorio.

La Lombardia - ha proseguito - è diventato il più grande centro di accoglienza di Italia con un gran numero di clandestini a cui viene garantito vitto e alloggio. Noi proponiamo di rovesciare tutto questo mettendo al primo posto gli italiani e concentrando le nostre attenzioni sugli anziani, sulle categorie più deboli, sull'istruzione e sulle imprese che devono essere sostenute. Prima di andare a votare - ha concluso - pensate a tutto questo".