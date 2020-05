Famiglie bloccate nelle case allagate dopo il nubifragio: salvate con il gommone. Video

In trappola, bloccati in casa, senza via d'uscita. Tre famiglie e i loro bimbi sono stati portati in salvo venerdì mattina dalle loro abitazioni allagate a causa del violentissimo nubifragio che si è abbattuto su Milano e provincia nella notte.

Teatro del particolare intervento dei vigili del fuoco sono state alcune villette che si trovano in località Moro di Locate, accanto alla strada provinciale. I pompieri sono intervenuti con un piccolo gommone e hanno evacuato tutte le famiglie senza particolari problemi.

Disagi e allagamenti si sono verificati anche nel capoluogo, dove il Seveso è esondato a lungo, causando blackout soprattutto nella zona di Niguarda e trasformando le strade in veri e propri fiumi.