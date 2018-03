"Dall'amministrazione risposte insufficienti", così i sindacati sull'aumento di affitto e bollette delle case popolari

Le organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia, Sicet, Unione Inquilini, Uniat e Conia hanno incontrato l'amministrazione comunale per chiedere il rinnovo dell’Accordo del 2012 per la riduzione degli affitti e per il contributo sul riscaldamento nei confronti delle famiglie collocate nell’area della Protezione.

La risposta, però, è stata insufficiente visto che si dovrà almeno attendere giugno per risultati concreti, così come spiegano ai nostri microfoni i rappresentanti sindacali.