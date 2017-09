Cassano d'Adda, si lavora per il nuovo ponte

Sono ripresi da poche settimane i lavori per la costruzione del nuovo ponte a Cassano d’Adda. Si tratta di una variante esterna al centro abitato che consentirà di alleggerire l’intenso traffico della Statale 11, in particolare nel tratto di attraversamento urbano. Appaltati nel 2013, la ditta non ha rispettato i tempi e dopo varie sollecitazioni è stata allontanata con una risoluzione del contratto in danno. Si è così proceduto ad una nuova assegnazione, oggi i lavori vanno avanti speditamente, entro metà ottobre dovrebbero terminare quelli di somma urgenza per un importo netto di 1.390.000 euro mentre nel 2018 verranno appaltati i lavori per il completamento dell'opera che avrà un costo complessivo di 3.500.000 euro.