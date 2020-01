Celentano compie 82 anni: in super forma, si mette a ballare in Darsena

Adriano Celentano, lo scorso 6 gennaio, ha compiuto 82 anni. Un bel traguardo per il Molleggiato, che pare ancora in splendida forma.

Il coreografo e ballerino Luca Tommasini ha pubblicato in omaggio al cantante un video dove, ripreso in Darsena a Milano, si mette a ballare scatenato nel suo particolare modo dinoccolato una sorta di tip tap. Le immagini sembrano girate qualche tempo fa e non in questi giorni, ma il tributo è lo stesso esilarante.

Con lui c'è l'onnipresente moglie e manager Claudia Mori.