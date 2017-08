Lavoratori Ceme, chiude Carugate. In arrivo 97 licenziamenti, si tenta un accordo

Si è svolto nella mattinata di giovedì 3 agosto presso la sede Arilf l'ennesimo incontro tra i sindacati e i rappresentanti della Ceme che dallo scorso 5 giugno ha avviato la procedura per la chiusura dello stabilimento di Carugate. Coinvolte 97 persone, dal prossimo 21 agosto se non si troverà un accordo scatteranno i licenziamenti. Le parti sembrano ancora molto distanti, l'azienda vuole prima licenziare e poi eventualmente ricollocare presso terzisti e presso altre sue sedi. Per i sindacati è una proposta inaccettabile. Fiom Cgil e Fiom Cisl chiedono innanzitutto che il trasferimento dei lavoratori presso lo stabilimento di Trivolzio sia su base volontaria. Nel caso, poi, di un passaggio, sempre volontario, dei lavoratori ad aziende terze i sindacati chiedono di poter avere, finalmente, i nomi e tutte le informazioni da tempo richieste e soprattutto la certezza dell’assunzione prima del licenziamento con precise garanzie normative e contrattuali. Infine - concludono Cgil e Cisl - gli incentivi che Ceme dichiara di voler mettere sul piatto devono essere chiare per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di poter decidere autonomamente se accettare l’esodo oppure no.