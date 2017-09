In 900 alla cena in Galleria, il racconto della serata

Galleria chiusa dalle 15.30, interventi di bonifica già dal primo mattino, i new jersey posizionati sul lato di ingresso degli ospiti dipinti color oro per renderli più gradevoli. Oltre cento camerieri per apparecchiare 92 tavoli e servire 900 persone. Intorno alle 20 arrivano i primi invitati, volti noti, non tantissimi, e molti rappresentanti del mondo dell’imprenditoria. Trecentomila euro donati alla Caritas Ambrosiana: "Cerchiamo di dare sempre un risvolto sociale a tutte le iniziative che riguardano Milano", ha detto il sindaco Giuseppe Sala. La cena solidale per celebrare i 150 anni dell'inaugurazione della Galleria Vittorio Emanuele II è iniziata con circa trenta minuti di ritardo ed è stata caratterizzata da un menù di chiaro stampo milanese tra risotto allo zafferano e ossobuco. A coordinare c'era lo chef Carlo Cracco. In piazza Duomo, le "Iene Vegane" hanno protestato parlando di "olocausto animale per una cena che per aiutare uccide".