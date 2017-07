Cena Bianca, centinaia di persone in piazzale Giulio Cesare a Milano

Si è tenuta venerdì 14 luglio la tradizionale cena in bianco che anche quest'anno non ha mancato l'appuntamento con Milano. Come sempre, solo poche ore prima dell'evento è stato svelato il luogo: piazzale Giulio Cesare, nelle adiacenze di CityLife, la zona sorta nel quartiere Portello. Il colpo d'occhio è stato imponente con diverse centinaia di partecipanti rigorosamente vestiti total white e con lo spirito della massima condivisione e apertura all'incontro. Tema di quest'anno l'"incontro con l'altro" (Immagini fb Cenaconme).