Così si organizza una cena per 900 persone. Il responsabile del catering: "Vietato sbagliare"

La cena di gala organizzata per celebrare i 150 anni della Galleria è uno di quegli eventi in cui tutto deve andare alla perfezione, non è ammessa la minima sbavatura. E con 900 persone tutte sedute distribuite su 92 tavoli non è certamente semplice, ancor di più quando si devono coordinare otto ristoranti diversi per un totale di circa 100 camerieri. Pochi minuti prima dell'inizio, il responsabile del catering Gianpaolo Santalucia ai nostri microfoni ci spiega come si organizza dietro le quinte un evento di questa portata.