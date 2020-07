Giochi, laboratori e recupero scolastico: alla Casa della Memoria il centro estivo per i bimbi di Isola

Una summer school per i bimbi da 6 a 11 anni allestita dentro la Casa della Memoria di via Confalonieri 14. Così il quartiere Isola riparte dai più piccoli grazie all'impegno dell'associazione Energie Sociali Jesurum e di Fondazione Snam, che in collaborazione con il Comune di Milano hanno inaugurato lunedì 6 luglio il campus estivo "Mai solo, con i tuoi bambini".

"Abbiamo voluto venire incontro alle esigenze di molte famiglie che a causa degli impegni lavorativi non avevano alcun luogo in cui poter far fare attività estive ai propri figli - spiegano Michela Jesurum e Sofia Maroudia, rispettivamente fondatrice dell'associazione Energie Sociali Jesurum e direttrice Fondazione Snam - Il progetto, inoltre, è resto ancor più interessante dal fatto che il centro estivo sia ospitato all'interno della Casa della Memoria, un luogo ricco di significato che può far coniugare ai bimbi l'attività ludico scolastica con il ricordo di quanto accaduto durante la Shoah, l'Olocausto del popolo ebraico perpetrato dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale".