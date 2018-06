Cesano Boscone, ecco il quartiere giardino Vivere Smart: "E' un progetto pilota, il primo in Italia"

Promosso e realizzato da Palladium Group in collaborazione con Planet Idea, Quartiere Giardino “Vivere Smart” è un progetto pilota che interviene, per la prima volta in Italia, su un quartiere esistente per rigenerarlo, garantendo risparmi energetici, riduzione delle emissioni CO2 e migliore qualità della vita grazie a nuove pratiche di innovazione sociale. Si tratta di interventi su un'area costruita negli anni '70 per riprogettarlo in chiave Smart.

I lavori, iniziati a dicembre 2017 a Cesano Boscone, prevedono l’introduzione di una serie di servizi coordinati e integrati tra di loro che saranno fruibili tramite una App di Quartiere che favorirà nuove modalità di accesso alle informazioni sulla vita di comunità e nuove pratiche di innovazione sociale, in altri termini, una migliore qualità della vita.

Dichiara Michele Tedone, Direttore Amministrativo di Palladium Group: “Fin dall’inizio il Quartiere Giardino di Cesano Boscone è stato progettato con una visione di lungo respiro in termini di ecosostenibilità, proseguito negli anni 2000 con la realizzazione del Teleriscaldamento alimentato da biomasse vegetali, tra i primi in Italia, e con l’introduzione della raccolta differenziata con un innovativo sistema di Isole Ecologiche. Un percorso che prosegue oggi con il progetto pilota del Quartiere Giardino – Vivere Smart che consentirà ai circa 5.000 abitanti dei 1.500 appartamenti del complesso residenziale di godere gratuitamente di soluzioni smart collocate nelle aree verdi e negli spazi comuni, facilmente accessibili, per migliorare la qualità della vita degli abitanti del quartiere”.