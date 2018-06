Cesano Boscone, quartiere degli anni '70 diventa smart: "Risparmio energetico fino al 70% , internet illimitato e biblioteche"

Cesano Boscone, questo quartiere risale agli anni ’70, intervenire per riprogettarlo in chiave Smart è una sfida, in parte già vinta. Con l’avvio di Quartiere Giardino “Vivere Smart”, un vero e proprio progetto pilota a livello nazionale, una serie di servizi coordinati e integrati saranno addirittura fruibili tramite una App, un modo fortemente innovativo per migliorare sensibilmente la qualità della vita.

Aree WiFi gratuite con accesso a internet illimitato, una palestra di quartiere all’aperto, un’area giardino con orti pubblici da coltivare, una biblioteca degli oggetti e poi un sistema di illuminazione intelligente con la possibilità di risparmiare oltre il 70% di energia.

Questo e tanto altro per il nuovo quartiere smart che ha già convinto gli abitanti. I lavori sono iniziati nel dicembre del 2017, interventi che segnano la vicinanza dell’amministrazione ai quartieri e alle periferie della città.