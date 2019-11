Milano, apre Chicco Stories: in via Dante l'abbigliamento per l'infanzia diventa 'social' con fatine e selfie

Inaugurato a Milano 'Chicco Stories', il nuovo store della catena di abbigliamento per l'infanzia che sabato 16 novembre ha aperto al pubblico con una giornata di festa dedicata a bambini e genitori. Oltre al vasto assortimento di vestiti e accessori, anche uno spazio per i giochi, con fatine e selfie per i piccolissimi, e un concorso con in palio una gift card Chicco per i più grandi.

In occasione dell'inaugurazione, Chicco ha inoltre deciso di aderire alla campagna di solidarietà di 'Treedom', associazione che dona alberi in paesi colpiti dalla siccità come Kenya, Camerun e Madagascar, con lo scopo di far nascere una 'Foresta Chicco Stories' in ciascun paese destinatario della campagna.