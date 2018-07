Sospesa la licenza alla discoteca Old Fashion per 30 giorni

Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni al locale "Old Fashion", davanti al quale nella notte di domenica è stato ferito Niccolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano e di Simona Ventura.

Nel pomeriggio gli agenti hanno posto i sigilli al locale.

"La proprietà di Old Fashion e il suo staff sono vicini a Niccolò e alla sua famiglia riguardo i gravi fatti avvenuti all'uscita dal locale sabato notte e gli augurano una pronta e veloce guarigione. Siamo lieti che i responsabili di questa aggressione siano già stati assicurati alla giustizia. Fatti come questo non dovrebbero accadere mai", ha scritto in una nota Roberto Cominardi, direttore della discoteca.