Milano, chiusura degli ospedali S. Carlo e S. Paolo: "Così una fetta di città resterà senza sanità pubblica"

"C'è il serio rischio che un'intera fetta di popolazione resti senza un presidio ospedaliero". A dirlo sono i lavoratori degli ospedali S. Carlo e S. Paolo, scesi in piazza sabato 18 gennaio per protestare contro il piano di Regione Lombardia che prevede la dismissione dei due istituti a favore della realizzazione di un nuovo super polo sanitario a sud di Milano.

Un progetto che non convince i lavoratori dei due presidi ospedalieri, che a loro dire nasconde un piano ben preciso per favorire la crescita del settore privato a scapito della sanità pubblica. "Non penso sia un caso che poco distante dai due ospedali che si vogliono dismettere se ne stia costruendo uno nuovo, privato, del gruppo San Donato, che è lo stesso del San Raffaele. La nostra preoccupazione è che il S. Carlo e il S. Paolo vengano chiusi e che poi il nuovo super polo sanitario a sud di Milano non si faccia, così che i cittadini siano poi costretti a rivolgersi al settore privato per avere prestazioni sanitarie vicino a casa. C'è inoltre la questione dei soldi che la Regione diceva di aver stanziato per ristrutturare il S. Carlo e il S. Paolo. Finora sono arrivati solo 30 milioni a fronte di un investimento che doveva essere di 90. Dove sono finiti gli altri finanziamenti?".