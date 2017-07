La protesta dei ciclisti milanesi: "Vogliamo più sicurezza". Dipinte bici in strada

"Siamo stufi di rischiare la vita ogni volta che usciamo in bicicletta, di essere costretti a pericolosissimi slalom per aggirare le auto parcheggiate in doppia fila, non vogliamo più dover contendere con i motociclisti le poche piste ciclabili, né scivolare sul pavé e sulle rotaie: pretendiamo una metropoli a misura di ciclista". Il Laboratorio Universitario Metropolitano lancia l'hashtag #fatecispazio e chiede sicurezza per i ciclisti alla luce degli ultimi incidenti mortali che hanno visto protagonisti i mezzi a pedali anche tra le vie del centro. Dopo la manifestazione di lunedì 10 luglio in piazza Resistenza Partigiana, continuano le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e l'Amministrazione comunale su un tema sempre più d'attualità (immagini LUME - Laboratorio Universitario Metropolitano).