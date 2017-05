Ciclisti passano col rosso, il tir frena all’ultimo secondo: tragedia sfiorata a Gaggiano | Video

Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata. E una nuova puntata dell’infinita “lotta” tra ciclisti e automobilisti.

È diventato virale sui social un video che riprende un “quasi incidente” tra un camion e una trentina di ciclisti, evidentemente non proprio rispettosi del codice della strada.

Nelle immagini, girate a Gaggiano da un’automobilista e poi postate sul gruppo Facebook di amanti dei motori “Mdm”, si vede un gruppo in bici che si avvicina a un semaforo arancione e accelera per passare. Quando i ciclisti impegnano l’incrocio, però, il semaforo è già rosso e dall’altro lato della strada - in via De Gasperi - arriva un tir che, con il verde, inizia a svoltare a sinistra.

A quel punto, l’impatto sembrerebbe inevitabile, ma fortunatamente la prontezza di riflessi del conducente del mezzo pesante evita il peggio.

Il video, che ha già centinaia di migliaia di visualizzazioni, ha riacceso inevitabilmente le polemiche tra ciclisti e guidatori, che si sono “sfidati” a colpi di commenti su Facebook. In questo caso, però, anche molti amanti delle due ruote hanno riconosciuto l’errore dei “colleghi” - il semaforo era rosso - e hanno chiesto scusa. Anche perché, codice della strada alla mano, per auto e bici valgono le stesse leggi.