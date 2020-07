"Notti magiche": cinema d'autore e stand-up comedy all'antico rifugio per orfani di Milano

Uno schermo 14:10 con 800 posti a sedere e una programmazione quotidiana con film d'autore, blockbuster e stand-up comedy. All'Arena Milano Est arriva il cinema all'aperto con la rassegna "Notti magiche", un fitto appuntamento quotidiano per offrire al pubblico del quartiere Ortica, ma non solo, un'estate all'insegna del divertimento. A far da sfondo al festival, l'antico chiostro del Martinitt, la struttura che agli inizi del 1900, insieme alle celebri 'Stelline', ospitava gli orfani di Milano.

"Per la verità i posti sono 800, ma a causa del distanziamento sociale se ne potranno occupare solo la metà - spiega Franco Dassisti, curatore della rassegna e conduttore della trasmissione di cinema su Radio24 'La Rosa Purpurea' - Abbiamo voluto allestire una platea così grande perché abbiamo un programma ambizioso: far vedere al pubblico i film che non sono stati proiettati in sala a causa della pandemia. Ci saranno quindi titoli pluri premiati agli Oscar come ''Parasite', ma anche pellicole già proiettate, ma comunque di successo, come 'C'era una volta a Hollywood' di Quentin Tarantino, 'Hammamet' di Gianni Amelio o 'Il delitto Mattarella' di Aurelio Grimaldi, che sarà presente alla proiezione e parlerà con gli spettatori nella giornata del 'Lunedì d'autore'".

"Ci sono poi i Blockbuster come 'Tolo Tolo' di Checco Zalone - racconta ancora il curatore - 'Un giorno di pioggia a New York' di Woody Allen e 'JoJo rabbit' di Taika Waititi, insieme a pellicole per le famiglie come 'Frozen 2' e 'Dolittle'. Un programma che offre una serata per tutti i gusti, insomma, impreziosita dai giovedì interamenti dedicati al cabaret, con un diverso stand-up comedian ogni settimana pronto a esibirsi sul palco per far ridere, ma anche riflettere: alcuni degli spettacoli sono stati infatti riveduti in chiave post-Covid".

L'opening weekend è previsto per domani, venerdì 3 luglio, con i 'Vitelloni' di Federico Fellini, film accompagnato dalla presenza di Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista riminese, mentre sabato 4 sarà la volta dello spettacolo live di Max Giusti "Va tutto bene 2020". Qui il programma completo della rassegna.