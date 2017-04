All'ospedale Niguarda di Milano ci sarà una sala cinema per i bimbi e pazienti | Video

Nei prossimi mesi al Niguarda di Milano i pazienti saranno “affiancati” nei loro percorsi medici anche dai film. Tutto merito di “MediCinema”, una Onlus italiana che punta a trasformare il cinema in – spiegano – “un nuovo servizio alla persona e un’esperienza terapeutica da vivere e condividere anche in ospedale”. Nello specifico verrà creata una sala cinematografica di trecento metri quadrati, anche grazie ai contributi di privati e aziende come la Walt Disney.