Incidente in tangenziale Nord, strada bloccata e traffico in tilt sulla Nord e sulla A8 | Video

Mattina infernale, quella di venerdì, sull’A52, la tangenziale Nord di Milano, teatro di uno spaventoso incidente che ha coinvolto un camion che trasportava gasolio. Verso le 7.40, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato nel tratto tra Baranzate e il raccordo della A8 per Milano Fiera, riversando in strada - su entrambe le carreggiate - il proprio carico di benzina.

Il conducente, un uomo di quarantotto anni, ha riportato alcune contusioni e sospette fratture. È stato trasportato al Niguarda in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sulla viabilità. “Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, tra Baranzate ed il raccordo per Milano Fiera, il traffico è bloccato con code sia verso Rho sia verso Monza”, informa Autostrade per l’Italia. E ancora: “Di conseguenza sulla A8 Milano-Varese è stato chiuso il bivio per il raccordo per Milano Fiera”.