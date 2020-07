Lo spettacolare timelapse per gli 11 anni di Citylife: ecco come sono nate le Tre Torri

Un timelapse per mostrare come sono nate le Tre Torri. Lo spettacolare video è stato realizzato per gli 11 anni di Citylife, il modernissimo quartiere di Milano sorto nei pressi del Portello e che oggi è uno dei simboli della modernizzazione della città.

A realizzare il filmato, il fotografo ufficiale del progetto Citylife Alberto Fanelli, che dal 2009 a oggi ha filmato con la tecnica del timelapse la costruzione dei tre grattacieli: la Torre Hadid, detta 'lo Storto', la Torre Libeskind soprannominata 'il Curvo', e la Torre Isozaki, ribattezzata 'il Dritto'.