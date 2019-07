Clean the oceans pavilion: al parco Sempione l'installazione contro la plastica monouso

Ultimo giorno per "Clean the oceans pavilion", l'installazione realizzata in piazza del Cannone, nel cuore del parco Sempione, per sensibilizzare la popolazione sull'utilizzo e il riciclo della plastica monouso. Il progetto, voluto da SUPER (Scuola Superiore d'Arte Applicata del Castello Sforzesco) in collaborazione con Adidas e con il patrocinio del Comune di Milano, consiste in un labirinto di bottiglie ideato dallo studio di design thailandese Allzone, al quale ciascuno può contribuire aggiungendo i propri scarti in plastica.

"Quello della plastica monouso - spiegano gli organizzatori - è un problema grave sul quale stiamo cercando in qualche modo di educare la popolazione. Si tratta di un'azione comunitaria per convincere le persone a fare a meno di questo materiale così inquinante".

Ad accompagnare l'installazione anche uno spazio per i bimbi delle scuole che grazie all'associazione Lop Lop potranno imparare tutto sul riutilizzo e l'uso consapevole della plastica attraverso una serie di laboratori creativi.