Clima, Extinction Rebellion contro Ue e fondo Black Rock: "Il loro ambientalismo è solo una facciata"

“Salviamo il pianeta, non le aziende”. A dirlo sono gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion che venerdì 3 luglio hanno messo in scena in piazza San Fedele, a Milano, una performance teatrale in cui una ragazza vestita con la bandiera dell'Unione europea lava i panni in una bacinella facendoli diventare verdi.

Un gesto, quello degli ambientalisti, che simboleggia le politiche di "green washing" dell'Ue e del fondo Black Rock: "In apparenza sostengono la lotta contro i cambiamenti climatici - spiegano i ragazzi di XR - Tuttavia si tratta solo di una facciata che nasconde speculazioni finanziarie multi miliardarie".