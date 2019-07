Trezzano sul naviglio, usavano un'ambulanza per produrre cocaina in un laboratorio clandestino

Un laboratorio clandestino ricavato in un'officina di riparazioni auto e un'ambulanza usata per trasportare gli strumenti necessari a raffinare cocaina. È quanto scoperto dalla guardia di finanza e dai carabinieri a Trezzano sul naviglio, in provincia di Milano. In manette 5 quarantenni che ora si trovano nel carcere di San Vittore.

Secondo gli inquirenti la banda riceveva la cocaina dal sudamerica e la raffinava poi nell'officina prima di rivenderla nella piazze di spaccio di Milano. Fiamme gialle e militari dell'Arma hanno colto i 5 uomini, 4 peruviani e 1 italiano, in fiagranza di reato, sequestrando 3 Kg di polvere bianca e un'altra sostanza in forma liquida ancora da identificare.