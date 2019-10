Nascondeva le dosi in un powerbank per poi recapitare la cocaina a domicilio nelle case dei clienti.

Protagonista un 39enne originario del Gambia, che martedì 29 ottobre, intorno alle 23, è stato pizzicato da alcuni agenti in borghese della Polizia di Stato mentre si aggirava in via Melchiorre Gioia. Quindici in totale le dosi sequestrate all'uomo, che in casa teneva anche 1.400 euro in contanti.