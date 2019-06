La bimba usata come 'mula' dai narcos: statue sacre e cocaina nello zaino della 11enne. Video

Eccoli i quadretti e le statuine che i narcos avevano imbottito di cocaina e nascosto nello zainetto di una bimba di 11 anni in viaggio verso l'Italia come minore non accompagnata. A fermare il carico all'aeroporto di Malpensa sono stati i finanzieri di Pavia, che hanno arrestato sette peruviani - tra cui cinque donne - e due uomini italiani, mentre altri tre peruviani sono attualmente latitanti e ricercati.

Il gruppo è accusato di aver importato dal Sudamerica cocaina purissima destinata alle piazze di spaccio di Milano e Pavia.