I Coldplay interrompono la canzone: "Spegnete i cellulari e gli smartphone: godetevela e basta"

Durante il concerto di lunedì 3 luglio 2017 a San Siro, il leader dei Coldplay, Chris Martin, ha interrotto una canzone. Non si è trattato di un problema tecnico, semplicemente ha chiesto ai fan di godersi l'esibizione, senza guardare il concerto: "Posso chiedervi un favore? Per una sola canzone, mettete via gli smartphone e i cellulari. Solo una canzone. Ascoltatela e basta". La cosa ha suscitato un lunghissimo applauso.

Lo spettacolo, poi, con una scenografia spettacolare (anche con l'ausilio di fuochi artificiali) ha ripercorso tutti i più grandi successi della band inglese.

Video Sara Vicarelli e Veronica Bellini