Si paga attraverso lo smartphone, ecco il sistema Satispay: come funziona

Si chiama Satispay, è un sistema di mobile payment operativo in Italia che conta già 270 mila utenti e oltre 17 mila esercenti (l'accordo con Esselunga). Sul proprio cellulare basta scaricare l’app e mettersi in rete. Fornito l’iban, si crea un collegamento sicuro col proprio conto corrente e il denaro, con un budget settimanale scelto da noi, viene trasferito sul cellulare. E tutti i cellulari con questa app, presenti nella nostra rubrica telefonica, possono effettuare e ricevere pagamenti tra di loro oppure la si può usare per acquisti nei negozi aderenti. Nessuna carta di credito collegata. Ecco di cosa si tratta.