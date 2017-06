Giornata Mondiale dell'Ambiente, Palazzo Marino s'illumina di verde

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si illumina di verde in occasione del World Environment Day, la giornata mondiale dell'ambiente indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare e incoraggiare azioni su questo tema. Dalle 20 a mezzanotte di lunedì 5 giugno la facciata rimane illuminata del colore simbolo dell'ambiente, un'occasione per ricordare l'importanza degli Accordi di Parigi all'indomani della presa di posizione di Trump, che non intende rispettarli. Ogni edizione ha un tema conduttore e quello di quest'anno è "Connecting with Nature".