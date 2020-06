Milano, riaprono gli uffici comunali: orari flessibili (anche sabato) e smartworking

Orari flessibili, con possibilità di lavorare anche il sabato e all'occorrenza l'uso dello smartworking. Così il sindaco Sala fa ripartire gli uffici comunali di Milano, che riaprono completamente dopo la chiusura forzata a causa del Covid-19.

"I dipendenti potranno entrare in ufficio dalle 7.30 alle 12 e lavorare anche il sabato - ha spiegato il sindaco -. Sgonfiare il traffico nelle ore di punta è una questione importante, ma ci stiamo muovendo anche per allargare le potenzialità dei nostri servizi ai cittadini in termini di orario. In questa collaborazione tra pubblico e privato può nascere un diverso modo di intendere la città, di lavorare con più flessibilità e di pensare a orari della città in maniera diversa".