Serata perfetta per Milano, in piazza Duomo domenica 18 giugno. Il concerto di Radio Italia è stato un grande successo di pubblico e un ottimo test per il servizio di sicurezza, promosso a pieni voti. Sul palco si sono alternati artisti del calibro di Nek, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia, Emma e tanti altri senza dimenticare l'attesissimo duo J-Ax Fedez. Ecco i momenti salienti.