Milano, apre la nuova sede di Confagricoltura: "Dazi USA sono un danno anche per la Lombardia"

Confagricoltura inaugura la nuova sede di Milano e lancia un appello per salvaguardare i prodotti della Lombardia dai dazi sulle merci annunciati dal presidente americano Donald Trump. La cerimonia si è svolta giovedì 3 ottobre in via Pietrasanta 14, sede dei nuovi uffici della confederazione degli agricoltori, alla presenza del presidente nazionale Massimiliano Giansanti e del ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova.

"Penso che anche i nostri prodotti saranno colpiti dalle misure annunciate dall'amministrazione Usa - spiega Giansanti - Non possiamo permetterci di essere zavorrati da queste misure. In tempi non sospetti avevamo detto che le guerre commerciali non fanno bene a nessuno, ma è evidente che una politica dei dazi chiama altri dazi, quindi saremo costretti a chiedere al governo nazionale e all'Europa di salvaguardare le nostre produzioni locali".

"Con i dazi si punisce un settore che non ha alcuna responsabilità in questa guerra commerciale - gli fa eco il ministro Bellanova - Se queste misure andranno in porto dovremo chiedere delle misure di compensazione perché i nostri agricoltori non possono sopportare un aggravio così pesante a livello economico".