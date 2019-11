Milano, il premier Conte parla del rapimento di Silvia Romano: "Per ottenere risultati serve discrezione"

"Su Silvia Romano, non serve parlare, serve discrezione". A dirlo è il premier Giuseppe Conte, in visita ufficiale a Milano, dove ha incontrato il sindaco Beppe Sala e la Giunta comunale soffermandosi in un lungo colloqui a porte chiuse.

Durante il successivo incontro con la stampa, il presidente del Consiglio dei ministri si è soffermato brevemente anche sul caso della cooperante milanese rapita il 20 novembre di un anno fa, e rispondendo alla domanda di una cronista sul silenzio istituzionale attorno alla vicenda, ha spiegato: "Per ottenere i risultati positivi, che tutti speriamo, non serve parlare, serve essere discreti. La situazione è molto delicata". Appena due giorni fa, a un giorno dal primo anniversario del rapimento, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva lanciato un appello sui social: "Chiedo che si continui a tentare ogni strada per riportarla a casa subito", le parole del primo cittadino su Facebook.