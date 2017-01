Maxi blitz della polizia nel "Bosco della droga" di Rogoredo | Il video dell'operazione

È stato battuto a tappeto ancora una volta il boschetto dello spaccio di Rogoredo. Nella giornata di mercoledì gli agenti della polizia di Stato hanno passato al setaccio la zona boschiva. Risultato: 22 persone identificate e 6 indagati.

Nello specifico sono stati denunciati sei uomini: tre italiani (uno per violazione del foglio di via obbligatorio, uno per spaccio di droga e uno per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale), un romeno (per violazione di provvedimenti dell'autorità) e due marocchini (per clandestinità). Inoltre sono stati emessi fogli di via obbligatori dal comune di Milano per uno srilankese e sei italiani.

Non è la prima volta. Il blitz di mercoledì è l'ultimo (in ordine cronologico) di una serie di controlli nell'area boschiva, setacciata nel mese di novembre anche da carabinieri e polizia locale.