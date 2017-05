Blitz antidegrado in Stazione Centrale: centinaia di poliziotti controllano i migranti

Nel pomeriggio di martedì 2 maggio una centinaio di agenti della polizia di Stato ha dato vita a un controllo antidegrado in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Durante il blitz decine di cittadini stranieri sono stati fermati e accompagnati in questura per controlli. In tanti sono scappati (ecco le immagini video del fuggi fuggi generale). Dopo il controllo è intervenuto anche il segretario della Lega Nord Matteo Salvini che ha ringraziato le forze dell'ordine. Il Lumbard è stato contestato da una una guida turistica.