Blitz della polizia in Centrale 52 persone in Questura: 4 erano regolari, 26 trattenuti | Vd

Nel pomeriggio di martedì 2 maggio trecento poliziotti hanno accompagnato in Questura cinquantadue persone che stazionavano in Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Al termine dell'operazione 26 persone sono state trattenute negli uffici di via Fatebenefratelli per accertamenti, altri 4 hanno scoperto di aver ottenuto il permesso di soggiorno con lo status di rifugiati. Le reazioni del mondo politico.

