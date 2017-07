Blitz della polizia in Centrale: le immagini

Nuovo blitz delle forze dell'ordine scattato nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio nella piazza antistante la stazione centrale. Decine di immigrati controllati, molti portati in Questura per controlli. Un centinaio i poliziotti impiegati, l'operazione è stata concordata anche con l'amministrazione comunale così come confermato dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore comunale alla Sicurezza Carmela Rozza. L'attività è volta a ripristinare legalità e sicurezza in un'area di grande affollamento dove nelle ultime settimane non sono mancate aggressioni anche alle forze dell'ordine.